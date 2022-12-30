إندونيسيا تلغي جميع القيود المرتبطة بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن بلاده ألغت اليوم الجمعة وبأثر فوري كل القيود المتبقية للسيطرة على انتشار كوفيد-19 بعدما أصبحت بالفعل لدى معظم السكان أجسام مضادة ضد المرض.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي "لا قيود على التجمعات والتحركات بعد الآن"، مشيرا إلى أن القرار اتُخذ بناء على أحدث أعداد الإصابات.

وقبل الإعلان، سبق إلغاء معظم قيود التحرك لمن حصلوا على جرعة معززة واحدة على الأقل من اللقاحات، إلا أن السلطات كانت تطلب وضع الكمامات في الأماكن المغلقة واستخدام تطبيق تعقب خاص بكوفيد عند دخول معظم الأماكن العامة.

وحث الرئيس المواطنين على استمرار توخي الحذر فيما يتعلق بالفيروس، بما في ذلك مواصلة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وكانت إندونيسيا في فترة ما تسجل أعلى معدل للعدوى في آسيا، إلا أن الإصابات اليومية تراجعت لما دون الألف في معظم أيام الأسبوع الماضي، كما أصبحت الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات منخفضة نسبيا.

وإجمالا، سجلت رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أكثر من 6.7 مليون إصابة و160583 وفاة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، تلقى نحو 75 بالمئة من الإندونيسيين الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، أو 174.7 مليون شخص، جرعتين من اللقاحات فيما حصل 68.5 مليون على جرعة معززة واحدة على الأقل.