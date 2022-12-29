الهند تنضم لفارضي قيود كورونا على الوافدين من الصين

المصدر: د ب أ

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تفرض الهند على المسافرين الذين يدخلون البلاد قادمين من الصين وأربع دول آسيوية أخرى إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا (كوفيد 19) اعتباراً من الأحد المقبل.

وقالت وزارة الصحة في نيودلهي، اليوم، إن المسافرين سوف يتعين عليهم رفع نتيجة سلبية لفحص تحليل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) الذي تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة على منصة إلكترونية.

وسيتم تطبيق القاعدة على المسافرين من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند.

وفي ضوء الارتفاع في حالات فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء سياسة صفر كوفيد 19، تطالب الولايات المتحدة وإيطاليا، من بين دول أخرى، تقديم المسافرين القادمين من الصين فحصا لفيروس كورونا.

وبدأت الهند أخيراً فحص 2% من إجمالي الركاب الذين يصلون من الخارج عشوائياً للتحقق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.