استطلاع.. الألمان يعارضون إنهاء "إجراءات كورونا"

المصدر: د ب أ

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كشف استطلاع حديث عن أن معظم الألمان يرفضون الإلغاء الفوري للإجراءات التي لا تزال قائمة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 52% من الألمان يعارضون إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى ألمانيا في وسائل النقل العام في الوقت الحالي.

ورفض 60% ممن شملهم الاستطلاع الإلغاء التام لإلزام العزل بالنسبة للمصابين، وذكر 64% ممن شملهم الاستطلاع أن الوباء لم ينته حتى الآن.

وكشف الاستطلاع أن الحذر هو السمة السائدة بين معظم الألمان، حيث ذكر 31% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الوباء يعد بالنسبة لهم جزءاً من الماضي، وذكر 23% أنهم يرون أنه سينتهي في بداية عام 2023، وذكر 41% أنهم يتوقعون استمرار الوباء في العام القادم بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوجوف" شمل 2041 شخصاً في ألمانيا، وتم إجراؤه في الفترة بين 21 و23 ديسمبر الجاري، أي قبل فترة قصيرة من تصريحات عالم الفيروسات الألماني الشهير كريستيان دروستن التي قال فيها إنه تم تجاوز الوباء.

يشار إلى أن تصريحات هذا العالم تسببت في خلاف داخل الائتلاف الحاكم، حول ما إذا كان يجب إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة والعزل بسبب كورونا أم لا.