لا حجر صحي ولا لقاحات ضد كورونا في هونج كونج اعتباراً من غد

المصدر: د ب أ

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تعتزم حكومة هونج كونج إلغاء برنامج لقاحات كوفيد 19 والحجر الصحي في البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر في هونج كونج، من بينها تقرير لصحيفة "مينج باو".

وأفاد التقرير بأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بأحد المصابين بفيروس كوفيد-19 لن يضطروا إلى الخضوع للحجر الصحي، ولكنهم سيظلون بحاجة إلى إجراء الاختبارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف التقرير أن هونج كونج ستلغي أيضا القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية وقيود الدخول إلى الأماكن، بحسب شبكة "تي.في.بي" التليفزيونية في هونج كونج.

وقالت شبكة "تي.في.بي" إن تخفيف القيود سيبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، وسيظل ارتداء الأقنعة مفروضا.