كورونا يرفع معدل الانتحار بين الشباب في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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ارتفع معدل الانتحار بين الشباب في 2021 في كوريا الجنوبية وسط انتشار جائحة كوفيد- 19 التي ما زالت تشكل السبب الأول للوفاة، حسبما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، في علامة أخرى على مشكلة مزمنة تجتاح البلاد منذ سنوات.

وأظهر أحدث تقرير لوكالة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن معدل الانتحار لكل 100 ألف شخص ممن تبلغ أعمارهم 17 عاما فأقل وصل إلى 7ر2، بارتفاع من 5ر2 في العام السابق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل معدل الانتحار في الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما إلى 5ر9، بانخفاض طفيف من 9ر9 في 2020 حسبما أظهرت البيانات. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت حالات الانتحار في الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاما بمعدل 8ر1 على أساس سنوي لتصل إلى 5 في 2021.

وارتفع المعدل للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما على أساس سنوي إلى 9ر9 في 2020 مقارنة بـ 3ر8 في 2019.

وأظهرت البيانات أيضا أن 5ر6 % من الأطفال ممن في سن عام إلى 9 أعوام عانوا نقص التغذية في 2020 عندما تم إغلاق المدارس بسبب الجائحة، بارتفاع شديد من 4ر3 % في 2019.

ووصلت نسبة نقص التغذية بين الفئة العمرية 10 إلى 18 عاما إلى 4ر23 % في 2020، في ارتفاع من 7ر16 % في العالم السابق.