كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 87 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 87 ألف حالة اليوم الثلاثاء، في ارتفاع كبير عما شهده أمس لكنه مقارب لمستوى الحالات في الأسبوع الماضي.

وسجلت البلاد 87596 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 66 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و772 ألفا و196 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 50 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و882 حالة.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 592 حالة، بارتفاع تسع حالات عن اليوم السابق، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتعتزم كوريا الجنوبية إلغاء الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة تدريجيا، وهو آخر القيود المتبقية للحد من إصابات فيروس كورونا، في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الجائحة.