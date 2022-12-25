انخفاض عدد أسرَّة مستشفيات أمريكا لمرضى كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد 19) الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 39 ألفاً و833 سريراً في 23 ديسمبر، مقارنة بـ40 ألفاً و933 سريراً في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات دون تغيير عند 5.9%، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وشملت هذه الأعداد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 10.1%، تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 9.9%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرَّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 5003 أسرَّة، تلتها كاليفورنيا بـ4020 سريراً.