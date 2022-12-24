كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

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ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 70 ألف حالة اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، بينما وصلت حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 66 ألفا و211 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 66 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و600 ألف و607 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 70 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و744 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطرة إلى 534 حالة، بارتفاع 4 حالات عن اليوم السابق.

