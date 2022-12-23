كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 70 ألف حالة اليوم الجمعة، في استمرار للمنحنى التصاعدي للإصابات، في الوقت الذي تعتزم فيه البلاد إلغاء الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة.

وسجلت كوريا الجنوبية 68 ألفا و168 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 95 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و534 آلفا و558 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 63 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و674 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتراجع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطرة إلى 530 حالة، منخفضا بـ17 حالة عن اليوم السابق.