لا وفيات جديدة في الصين بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في 20 ديسمبر، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق، لكن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد تم تعديله إلى 5241 بعد حذف وفاة واحدة في بكين.

وسجلت الصين 3101 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 20 ديسمبر، مقابل 2722 في اليوم السابق.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 3049 إصابة محلية جديدة، ارتفاعا من 2656 في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي 386276 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.