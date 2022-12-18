تراجع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 60 ألف حالة اليوم، نظراً إلى انخفاض أعداد الفحوص في اليوم السابق، وسط مخاوف من تزايد أعداد الإصابات خلال فصل الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 58 ألفاً و862 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 85 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليوناً و188 ألفاً و293 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 42 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفاً و395 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 520 حالة، وهو الأعلى خلال ثلاثة أشهر.