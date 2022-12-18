الصين تسجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 17 ديسمبر مقارنة مع 2286 في اليوم السابق.

وباستبعاد الحالات الوافدة، سجلت الصين 2028 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضاً من 2229 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض يوم الأربعاء، مشيرةً إلى قلة الفحوص بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 17 ديسمبر سجلت الصين 378458 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.