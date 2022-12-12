الصين تسجل 8838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 8838 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد منها 2240 إصابة مصحوبة بأعراض و6598 بلا أعراض.

وسجلت الصين 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 2338 إصابة مصحوبة بأعراض و8477 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 8626 إصابة محلية جديدة منها 2171 مصحوبة بأعراض و6455 بلا أعراض نزولاً من 10597 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5235.

وسجلت الصين حتى الآن 365312 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.