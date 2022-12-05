سنغافورة.. توقعات بموجة جديدة من كورونا مع احتفالات نهاية العام

المصدر: د ب أ

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قال وزير الصحة في سنغافورة أونج يي كونج، الأحد، إنه ينبغي على مواطني سنغافورة توقع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19) مع زيادة عدد المسافرين واقتراب احتفالات العام الجديد.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن أونج قوله: "مع المزيد من السفر واقتراب عيد الميلاد والعام الجديد، وخروج الناس، سيكون هناك المزيد من الإصابات، لكن هذا ليس شيئاً لم نره من قبل".

وتابع: "هذا العام، وحده، شهدنا ثلاث موجات عدوى كانت كلها كبيرة. وكانت أول موجتين من متحور أوميكرون، "بي ايه 2" و"بي ايه 5" ثم "اكس بي بي".

وأكد أونج أنه لهذا السبب، ستكون هناك موجة جديدة، مشدداً: "لكنه ليس شيئاً لم نره من قبل".