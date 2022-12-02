الصين تسجل 34980 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، أن الصين سجلت 34980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أيام ديسمبر الجاري، منها 4278 ظهرت عليها أعراض و30702 دون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 36061 إصابة جديدة منها 4150 مصحوبة بأعراض و31911 دون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 34772 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4233 مصحوبة بأعراض و30539 دون أعراض، انخفاضاً من 35800 في اليوم السابق.

ولم يجر رصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وحتى الأول من ديسمبر سجلت الصين 327964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.