الصين.. مكافحة كوفيد تدخل مرحلة جديدة مع تراجع "أوميكرون"

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول صيني رفيع المستوى في مكافحة كوفيد-19، إن جهود البلاد لمكافحة الفيروس تدخل مرحلة جديدة، في إشارة أخرى إلى أن بكين قد تسعى إلى تعديل استراتيجيتها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الصيني صن تشونلان قولها خلال اجتماع لجنة الصحة الوطنية وخبراء الصحة في بكين الأربعاء: "نظراً إلى أن المتحور أوميكرون يصبح أقل تسبباً في العدوى، ويجري تطعيم المزيد من الأشخاص وتتراكم خبرتنا في الوقاية من كوفيد-19، فإن مكافحتنا للوباء تدخل مرحلة جديدة وتأتي مع مهام جديدة".

ولم تستخدم نائبة رئيس الوزراء مصطلح "صفر كوفيد"، وذلك وفقاً للبيان الذي أعقب الاجتماع.

ويبدو أن تصريحات صن هي أول اعتراف رسمي بأن الفيروس لم يعد شديد الخطورة، ما يعرض احتمالية إدخال المزيد من التعديلات على سياسة الصين الصارمة التي تطلق عليها صفر كوفيد.. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تخفف فيه العديد من المدن الصينية من قيودها السابقة.