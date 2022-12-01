الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون يعلن إصابته بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الأربعاء، إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني أعراضاً خفيفة.

وأضاف على تويتر: "لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كوفيد. أعاني أعراضا خفيفة، لكني بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل.

ممتن لتطعيمي وإضافة الجرعة المعززة، الأمر الذي جعل إصابتي خفيفة".

وقبل بضعة أسابيع أثبتت الفحوص أيضاً إصابة كل من روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية روبرت كاليف بكوفيد-19.