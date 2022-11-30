تزايد حالات "عودة العدوى" بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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ذكر المركز الرئيسي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن عودة العدوى بكوفيد-19، تتزايد في البلاد، وسط أحدث موجة للجائحة.

وأضاف المركز أن معدل حالات عودة العدوى المشتبه بها، خلال الأسبوع الماضي بلغت 11ر12 بالمئة، بارتفاع من 68ر10 بالمئة، المسجلة، قبل أسبوع، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وهذا يعني أن واحدة من كل 26ر8 حالة، ظهرت لدى مرضى، كانوا قد أصيبوا بالفيروس سابقا.

وحتى 20 نوفمبر، كانت 76ر2% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد وهي 69ر25 مليون شملت مرضى، كانوا قد أصيبوا أكثر من مرتين.

ومنذ هيمنة متغيرات متحور "أوميكرون" ومتغيراته الفرعية هذا العام، زادت مخاطر الوفاة من عودة العدوى، أكثر ثلاث مرات مما كانت عليه من العدوى الأولى.

وحثت السلطات الجمهور على تلقي جرعات معززة، لتفادي عودة الإصابات والأعراض الخطيرة.