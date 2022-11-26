الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي بإصابات كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، أن الصين سجلت 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض، و31709 بلا أعراض، مسجلة ارتفاعاً جديداً لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت الصين 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3103 إصابات مصحوبة بأعراض، و29840 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 34909 إصابات محلية جديدة أمس، منها 3405 مصحوبة بأعراض، و31504 بلا أعراض، ارتفاعاً من 32695 في اليوم السابق.

ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد الإجمالي عند 5232.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 304093 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.