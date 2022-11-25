الصين تسجل 3041 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

المصدر: د ب أ

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل في اليوم السابق 3041 إصابة جديدة مؤكدة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 29654 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر 1752 مريضاً بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني الخميس.

ولم يسجل البر الرئيسي للصين أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين، أمس الخميس، لتستقر حصيلة الوفيات عند 5232 حالة وفاة.