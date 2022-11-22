الصين تسجل 28127 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

المصدر: رويترز

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت 28127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر، منها 2225 إصابة مصحوبة بأعراض و25902 دون أعراض.

وسجلت الصين 27095 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2365 مصحوبة بأعراض و24730 من دون أعراض.

وأعلنت الصين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، بعد تسجيل حالتين أيضاً في اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 5231.

وحتى أمس الاثنين سجل بر الصين الرئيسي 290787 إصابة ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 274 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1164 دون أعراض. وتم تسجيل 154 إصابة مصحوبة بأعراض و808 دون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت أربع حالات مصحوبة بأعراض و44 دون أعراض، مقابل ست حالات مصحوبة بأعراض و33 دون أعراض في اليوم السابق.