توصية في ألمانيا بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

المصدر: د ب أ

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أوصت اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا، اليوم، بإعطاء تطعيم كورونا (كوفيد 19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 أعوام، ويعانون أمراضاً معينة قد يصاحبها خطر مواجهة مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بكورونا.

وأعلنت اللجنة، في بيان اليوم، أنها تهدف من خلال ذلك إلى الحيلولة دون وجود حالات تضطر إلى تلقي العلاج بالمستشفى، وكذلك للحيلولة دون حدوث مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بالفيروس تؤدي إلى الوفاة.

وقبل ذلك كانت توصي اللجنة بالتطعيم ضد كورونا للأطفال بدءاً من خمسة أعوام.