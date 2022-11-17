منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: زيادة إصابات كوفيد وأمراض التنفس

المصدر: رويترز

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أعلنت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في إفادة صحفية أمس، إن الأمريكتين شهدتا زيادة بنسبة 17 بالمئة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وإن الوفيات زادت في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت إتيان: "في كل مرة نركن إلى الاستكانة تجاه هذا الفيروس، نجازف بعودة ظهوره. لا يتعين خفض مستوى يقظتنا".

ومضت قائلةً إن حالات الإنفلونزا الموسمية آخذة في الازدياد أيضاً بعد عامين من انتشارها دون المتوسط.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إنه بعد عامين من انخفاض العدوى الموسمية، تتزايد إصابات الجهاز التنفسي بشكل كبير، ما يكثف الضغط على المكسيك والبرازيل وأوروغواي والأنظمة الصحية الأمريكية.

وقالت إتيان: "إصابات الجهاز التنفسي المختلفة تتزايد في الوقت نفسه، ما يجب أن يضعنا جميعاً في حالة تأهب".