خبراء دنماركيون يتوقعون استقرار حالات كورونا في الشتاء

المصدر: د ب أ

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توقع خبراء بارزون في الدنمارك انخفاضاً في حدة جائحة كورونا في الأشهر المقبلة إلى مستوى المعدلات المستقرة.

وذكر معهد الصحة الوطني "إس إس آي"، اليوم، أن مزيج اللقاحات والإصابات السابقة بالفيروس يضمن وصول العديد من الدنماركيين إلى ما يسمى بالمناعة الهجينة.

ويحمي هذا المزيج من العدوى وحالات الإصابة الخطيرة بالفيروس.

وكتب المعهد قائلاً: «لذلك يراودنا الأمل في مقاومة كبيرة ضد كوفيد- 19 في موسم الشتاء المقبل».

ومع ذلك، يصعب تقدير مدى استمرار هذه المناعة الهجينة على المدى الطويل.

وشدد معهد الصحة الوطني على أن الحسابات النموذجية للفترة المقبلة تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين. كما يمكن أن تغير سلالات جديدة لها خواص مختلفة إلى حد كبير من مسار الجائحة.

يشار إلى أن الدنمارك ألغت جميع قيود كورونا منذ فبراير.

واتخذت الدولة الواقعة شمالي أوروبا، في وقت سابق، إجراء ضد انتشار فيروس كورونا من خلال حملة سريعة للتطعيم وفرص الفحص المنتشرة.