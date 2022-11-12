مجموعة العشرين تطلق صندوقاً برأسمال 1.4 مليار دولار لإصلاح النظام الصحي بعد الجائحة

المصدر: د ب أ

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أفاد بيان اليوم السبت، بأن وزراء الصحة والمالية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين وافقوا على إطلاق صندوق خاص بجائحة كوفيد-19 ، "يستخدم بشكل مشترك لإصلاح النظام الصحي وسد فجوة الميزانية على مدار السنوات الخمس المقبلة".

وقال أمين عام وزارة الصحة الإندونيسية كونتا ويباوا داسا نوجراها، إن "ما يصل إلى عشرين دولة مانحة، وثلاث مؤسسات خيرية، أعربت عن استعداد للمساهمة في جهود جمع أموال تتعلق بالجائحة يصل إجماليها إلى 4ر1 مليار دولار"، وذلك في اجتماع عقد بمنتجع نوسا دوا في جزيرة بالي، الإندونيسية أمس الجمعة.

وأضاف كونتا: "هذا أمر مهم حيث إن (منظمة الصحة العالمية) والبنك الدولي توقعا فجوة تمويل في مواجهة الجائحة بقيمة نحو 5ر10 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة".

وقال كونتا إن اجتماع الجمعة "نجح في تأسيس آلية لجمع الأموال وإنشاء قوة مهام وتشكيل مجلس إدارة حكومي".

ومسألة صندوق الجائحة مدرجة على جدول أعمال قمة زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، والتي تضم الاقتصادات الرائدة العشرين في العالم. ومن المقرر أن تعقد القمة يوم الثلاثاء المقبل.

وانتقد خبراء الصحة المبادرة، وقالوا إن التعهد بتوفير 4ر1 مليار دولار لا يشكل سوى عشر الاحتياجات التمويلية المقدرة.