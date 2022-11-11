وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد لقاح فايزر المعدل المضاد لكوفيد للأطفال

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، أنها وافقت على لقاح فايزر/ بيونتك المضاد لكوفيد-19، الذي تم تعديله لمواجهة متحور أوميكرون، للأطفال من عمر خمسة أعوام فأكثر.

وكان قد تم بالفعل الموافقة على اللقاح الذي جرى تعديله ليكون مناسباً لمكافحة المتحورين الفرعيين "بي إيه4" و"بي إيه5" كجرعة تنشيطية للأفراد من عمر 12 عاماً فأكثر.

ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية أن تقر التوصية، لكن ذلك يعتبر مسألة شكلية.

وقال خبراء إنهم يتوقعون وقاية أوسع نطاقاً ضد متحورات مختلفة من كوفيد-19.