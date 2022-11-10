هونغ كونغ تعلن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة هونغ كونغ أنه سيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة حالياً بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أكبر، اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقالت بلومبرغ إن تصاريح المرور الخاصة باللقاح في المناطق التي يستخدم فيها الأشخاص عادة أقنعة الوجه (الكمامات)، ومن بينها أماكن الترفيه والمنشآت الدينية، ستتطلب فحصاً سلبياً بدلاً من الفحص الإيجابي.

وستخضع الأسواق التي تديرها الحكومة والأسواق الخاصة للفحص السلبي.

وسيُسمح بتناول الطعام والمشروبات في أماكن الترفيه والرياضة المغلقة وفي الهواء الطلق، كما ستتم إعادة فتح المخيمات.