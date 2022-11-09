كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ شهرين

المصدر: د ب أ

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بلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوى منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الأربعاء، متخطية حاجز 60 ألف حالة لليوم الثاني، حيث تستعد البلاد لموجة أخرى من الفيروس في فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 62 ألفاً و472 إصابة، بينها 42 إصابة لأشخاص قدموا من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 25 مليوناً و981 ألفاً و655 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذا هو أكبر إحصاء يومي منذ 15 سبتمبر الماضي عندما أبلغت البلاد عن 71 ألفاً و444 إصابة.

وشهدت البلاد زيادة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة وسط تراجع المناعة ونمو أنشطة الأشخاص في الأماكن المفتوحة. وكان الرقم المماثل قبل أسبوع 54 ألفاً و737، وشهدت البلاد 40 ألفاً و817 إصابة قبل أسبوعين.

وأضافت البلاد 59 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 29479 حالة.