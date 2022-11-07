الصين تسجل 5643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، أن الصين سجلت 5643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر، من بينها 569 إصابة مصحوبة بأعراض و5074 دون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 4610 إصابات من بينها 588 ظهرت عليها أعراض و4022 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى السادس من نوفمبر الجاري سجل بر الصين الرئيسي 264123 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 41 حالة مصحوبة بأعراض و18 دون أعراض، مقارنة مع 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات من دون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، في حين رصدت حالتان دون أعراض، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.