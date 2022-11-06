الصين تسجل 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر الجاري، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 دون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى الخامس من نوفمبر الجاري سجل بر الصين الرئيسي 263554 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات من دون أعراض، مقارنة مع 37 حالة مصحوبة بأعراض وخمس حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية بأن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت خمس حالات دون أعراض، وذلك مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض وخمس حالات من دون أعراض في اليوم السابق.