كوريا الجنوبية تخشى من "جائحة مزدوجة"

المصدر: د ب أ

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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 ألف حالة اليوم الأحد، وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ"جائحة مزدوجة" من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 36 ألفاً و675 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 66 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليوناً و838 ألفاً و239 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفاً و372 وفاة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطرة 346 حالة، مرتفعة من 314 في اليوم السابق.