بيونتيك: لقاح كوفيد المعدَّل يتفوَّق على الأصلي

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك، اليوم، أن التطعيم المعزز للقاح فيروس كوفيد الذي أنتجته الشركة بالاشتراك مع شركة فايزر الأمريكية للأدوية، والذي تم اعتماده لعلاج السلالات الفرعية الجديدة لمتحور أوميكرون السائدة حالياً (بي إيه .5 و بي إيه .4)، أكثر فعالية بكثير من اللقاح الأصلي.

وقالت الشركة إن البيانات الجديدة من تجربة سريرية تجري حالياً أظهرت زيادة بنحو أربعة أضعاف في تحييد الأجسام المضادة ضد سلالتي (بي إيه .5 و بي إيه .4) في الفئة العمرية فوق 55 عاماً مقارنة بمن تلقوا جرعة معززة من اللقاح الأصلي .

وتردد أنه تم أخذ كلا القياسين بعد شهر واحد من تلقي الأشخاص الذين خضعوا للاختبار الجرعة التنشيطية.

ومقارنة بالقيم التي سبقت الجرعة التعزيزية من التطعيم، تم الكشف عن زيادة بمقدار 9.5 أضعاف فيما يسمى بمعيار الأجسام المضادة في المجموعة المكونة البالغ عمرها ما بين 18 إلى 55 عاماً بعد شهر واحد من هذا التطعيم.

وكانت هناك زيادة بمقدار 13.2 ضعفاً في المجموعة العمرية أكثر من 55 عاماً.

وقالت الشركتان إن كلا اللقاحين أظهرا سلامة وقدرة تحمل متشابهتين.

وتم اختبار الدم من عشرات الأشخاص لمصلحة الدراسة.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على معزز (بي إيه .5 و بي إيه .4) من بيونتيك/ فايزر في الاتحاد الأوروبي منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ويحتوي على مكونات نشطة ضد متحور فيروس كورونا الأصلي وضد السلالات الفرعية الجديدة لمتحور أوميكرون (بي إيه .5 و بي إيه .4) .