كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

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ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف حالة اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ" جائحة مزدوجة" من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 43 ألفا و 449 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 49 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و 760 ألفا و701 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و 315 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 304 حالات، مرتفعا من 290 حالة في اليوم السابق.

