بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كوفيد-19، يوم الثلاثاء، وإنه يحث المزيد من الأمريكيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحاً محدثاً لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الخميس، إن ذلك ليس كافياً.

وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن 4.5 ملايين أمريكي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف وبزيادة 40% عن الأسبوع السابق.

وبدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر الماضي، والذي يتعامل مع فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته.

وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا في يوليو الماضي، حيث كان يعاني من أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات.

وفي أغسطس الماضي، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.