وزير الصحة الياباني: لا ضرورة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

المصدر: د ب أ

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قال وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو اليوم الثلاثاء إنه من حيث المبدأ، ليس هناك ضرورة لارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة للحماية من الاصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومة اليابانية حاليا بشأن ارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة.

كما تقول الحكومة إن ارتداء الكمامات غير ضروري في الأماكن المغلقة إذا كان هناك مسافة مترين تقريبا بين الافراد وكانوا يتحدثون قليلا مع بعضهم البعض.

وقال كاتو للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المواطنين لم يرحبوا كثيرا بأفكار الحكومة بشأن الكمامات.

وأضاف أنه سمع أن المواطنين قلقون بشأن الطريقة التي ينظر بها الآخرون لهم عندما يخرجون بدون ارتداء الكمامة.

من ناحية أخرى، قال سيكو هيروشيجي، الأمين العام في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن اليابان تحتاج إلى تخفيف قواعدها الصارمة للغاية فيما يتعلق بارتداء الكمامات إذا كانت تستعد لاستقبال المزيد من الزائرين الأجانب.