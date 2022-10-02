انتهاء صلاحية 4.6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا بألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الألمانية انتهاء صلاحية نحو 4.6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا المخزنة مركزيا بألمانيا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الصحية الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد أن هذه الجرعات وصلت إلى تاريخ انتهاء الصلاحية في 29 سبتمبر الماضي.

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ذكرت أنباء عن ذلك في عددها الصادر اليوم.

وبين الجرعات المنتهية الصلاحية نحو 9ر3 مليون جرعة من لقاح موديرنا ونحو 7ر0 جرعة من لقاح نوفافاكس.

وانتقد الاتحاد المسيحي المعارض بألمانيا سياسة الشراء التي تتبعها الحكومة الاتحادية. وقال شتفان بيلزينجر من الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا لصحيفة "فيلت أم زونتاج" إن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لم يراع أي مقاييس عند شراء اللقاحات، لافتا إلى أن هناك إجمالي 101 مليون جرعة لقاح مخزنة حاليا في ثلاجات الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي البافاري يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي الاتحاد المسيحي، الذي يعد أكبر تكتل معارض بألمانيا حاليا.