إصابة الرئيس التنفيذي لفايزر بكورونا مجدداً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السبت إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19.

وأضاف في بيان "أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض".

كان بورلا (60 عاما)، قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته.

وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.

وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة موديرنا وفريق فايزر وبيونتيك، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي بي.إيه.4 وبي.إيه.5.

وقال بورلا غنه لم يحصل بعد على تلك الجرعة "لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس".