الصحة العالمية توضح سبب انخفاض إصابات كورونا عالمياً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) عالمياً.

وأوضحت المنظمة، في جنيف، أمس، أن الانخفاض العالمي في رصد كورونا يعني أن اكتشاف سلالات جديدة يزداد صعوبة.

وذكرت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد- 19 لدى المنظمة، أن الفيروس ما زال ينتقل بمستوى مرتفع للغاية حول العالم.

وأعربت عن قلقها إزاء الطريقة التي يستمر الفيروس بالتحور بها.

وأضافت فان كيرخوف: "هذا أمر يقلقنا بشدة. تتناقص قدرتنا على رصد السلالات والسلالات الفرعية حول العالم بسبب انخفاض المتابعة".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مجدداً على أنه بينما تلوح نهاية الجائحة في الأفق، لا بد أن تستمر الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحته.

وقال جيبريسوسن عبر رابط فيديو من نيويورك، حيث يحضر أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم "بدأ رؤية الضوء في نهاية النفق"، وأضاف: "لكن لم نصل إلى هناك بعد".