انخفاض الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع توالياً

المصدر: د ب أ

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انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء وسط جهود البلاد للعودة إلى الوضع الطبيعي قبل الجائحة.

وسجلت البلاد 47 ألفا و917 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 323 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 24 مليونا و461 الفاو737 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتتوقع السلطات الصحية أن تشهد موجة انتشار الفيروس تباطؤا تدريجيا.

وانخفضت الوفيات الجديدة الناجمة عن كوفيد-19 لتصل إلى 24حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 27 ألفا و891 حالة.