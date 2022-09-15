انخفاض الإصابات بكورونا في أمريكا 29% خلال الأسبوعين الماضيين

المصدر: د ب أ

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انخفض عدد الحالات الإيجابية لكوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 29% في الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز". وتم رصد انخفاض بنسبة 9 % في الوفيات بكوفيد- 19 في البلاد خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و51 ألفا و323 حالة بعد تسجيل وفاة 520 شخصا أول أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت أحدث بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

كما أظهرت البيانات 67306 حالات إصابة جديدة في نفس اليوم، لتصل إجمالي حالات كوفيد- 19 في الولايات المتحدة إلى 95 مليون و390 ألفا و557 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات بلغ 150 حالة، وأكبر عدد من حالات الإصابة وبلغ 10062 حالة.

وسجلت البلاد انخفاضا بنسبة 10 % في عدد مرضى كوفيد- 19 في الأسبوعين الماضيين. وانخفض عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى وحدات الرعاية المركزة بسبب أخطر مرحلة من المرض الفيروسي بنسبة 8 %