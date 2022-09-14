سنغافورة تنفق 72.3 مليار دولار على مكافحة كورونا خلال عامين

المصدر: د ب أ

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قالت إيندرانى راجح، الوزيرة بمكتب رئيس وزراء سنغافورة ووزيرة الدولة للشؤون المالية أمس الثلاثاء إنه تم إنفاق ما إجمالية 3ر72 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة من أجل التصدي لكوفيد-19 خلال العامين الماليين الماضيين.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن راجح قولها أمام البرلمان إنه من هذا المبلغ، تم استخدام 4ر13 مليار دولار لإجراءات الصحة العامة، و6ر50 مليار دولار لحماية الوظائف من خلال دعم العمال والشركات، و3ر8 مليار دولار للدعم المباشر للأسر والإعانات الاجتماعية الدعم الاجتماعي.

وتابعت إيندراني أن هذا المبلغ، الذي تم إنفاقه على مدار العامين الماليين 2020 و 2021، كان أقل من مبلغ 100 مليار دولار كانت الحكومة قد تعهدت بها في وقت سابق.