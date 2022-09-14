ماليزيا تسجل 1847 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

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تم رصد أكثر من نصف حالات كوفيد- 19 الجديدة في ماليزيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في ولاية كلانج فالي، حسبما أفادت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وسجلت ماليزيا 1847 حالة عدوى جديدة أول أمس الاثنين، حسبما ذكر موقع "كوفيد ناو"، لتصل إجمالي حالات فيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و 806 آلاف و 954 حالة.

وتم رصد 960 حالة من بين الـ 1847 حالة في سيلانجور وكوالامبور وبوتراجايا.

وكانت لوبوان هي المنطقة الوحيدة في البلاد التي سجلت أقل من 10 حالات جديدة في البلاد، حيث تم تسجيل سبعة حالات في الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وظلت الحالات الجديدة أقل من 3000 منذ الرابع من سبتمبر. وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 26033 حالة و21 مجموعة من الحالات النشطة. ولم يتم تسجيل مجموعات جديدة من الحالات منذ السبت الماضي.