الصحة العالمية تتوقع قفزة كبيرة في الإصابات بكورونا في هذا البلد

المصدر: رويترز

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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن المنظمة تتوقع أن تصل الزيادة في إصابات كوفيد-19 في أوكرانيا إلى الذروة في أكتوبر وربما تجعل المستشفيات تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى.

وقال تيدروس أمام مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا في تل أبيب "نشهد الآن زيادة في إصابات كوفيد-19 في أوكرانيا. نتنبأ بأن العدوى يمكن أن تصل إلى الذروة في أوائل أكتوبر وأن تقترب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى".

وأضاف "نتنبأ بأزمات في الأكسجين لأن موارد الإمداد الرئيسية موجودة في الأجزاء المحتلة من البلاد".

والأكسجين أساسي للمرضى في عدد كبير من الحالات من بينها كوفيد-19 ولمن يعانون من أمراض أخرى خطيرة ترجع إلى مضاعفات الحمل والولادة وتسمم الدم والجروح والرضوض.

وأثرت الحرب في أوكرانيا بشدة على الرعاية الصحية في البلاد وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن البنية التحتية الصحية هناك تعرضت لأكثر من 500 هجوم مما تسبب في نحو مئة وفاة. وقال جيبريسوس إن الحرب يمكن أن تتسبب في زيادة انتشار شلل لأطفال.

وأضاف "نشعر أيضا بقلق شديد إزاء احتمال انتشار شلل الأطفال على المستوى الدولي بسبب الفجوات في التغطية التطعيمية والتنقل الجماعي للسكان المتصل بالحرب".

والتغطية التطعيمية في أوكرانيا منخفضة بالنسبة لكل من كوفيد وشلل الأطفال. والأخير مرض معد يصيب الأطفال بالأساس ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالشلل والوفاة في حالات نادرة. وسجلت أوكرانيا حالتي إصابة بشلل أطفال في عام 2021.

وهذا العام سجلت كل من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة انتقالا لشلل الأطفال في مدن رئيسية مما أثار المخاوف من انتشار العدوى على نطاق أوسع.