ماليزيا تسجل 2226 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية أمس الجمعة، تسجيل 2226 إصابة جديدة بكورونا وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الماليزية أن من بين المصابين حالتين وافدتين من الخارج، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و799 ألفا و 663 حالة.

كما أعلنت السلطات تسجيل 8 حالات وفاة إضافية.

وتسجل ماليزيا يوميا حالات إصابة بكوفيد-19 فوق مستوى 2000 حالة منذ الثلاثاء الماضي عندما سجلت2067 حالة، مع تسجيل 2428 حالة يوم الأربعاء.