كوريا الجنوبية تلغي فحص كورونا المسبق على القادمين إليها

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية ستلغي فرضها إجراء فحص للكشف عن كوفيد-19 على المسافرين قبل سفرهم إلى البلاد بدءا من يوم السبت.

ورفعت كوريا الجنوبية في مايو معظم قيودها المفروضة فيما يتعلق بالوباء، لكنها أبقت على بعض أكثر التدابير الحدودية صرامة بين الاقتصادات الكبرى، فارضة على المسافرين القادمين إليها تقديم نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن فيروس كورونا يتم إجراؤه قبل المغادرة.

وحوم عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد حول 100 ألف خلال الأسابيع الماضية، بعد تجاوزه 180 ألفا في منتصف أغسطس.