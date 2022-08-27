دراسة: الجرعات التنشيطية تقي من الإصابة الشديدة بكورونا لمدة 6 أشهر

المصدر: د ب أ

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أفادت دراسة نُشرت بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الجرعة التنشيطية للقاحات المضادة لكوفيد-19 تقي الأفراد من الإصابة بمرض شديد أو الوفاة، وأن فعاليتها تستمر لمدة ستة أشهر، ما يؤكد أهمية الجرعات الإضافية بينما يتجه العالم للتعايش مع الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

ووجدت الدراسة أن اللقاحات التنشيطية القائمة على الحمض النووي الريبوزي الناقل، التي تنتجها شركات الأدوية، فايزر وبيونتك ومودرنا، كانت أكثر فعالية في خفض معدل المصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد، بنسبة تقدر بـ 87%، ولا يوجد دليل على ضعف تأثيرها في غضون ستة أشهر.

كما أن جرعات اللقاح التنشيطية غير المفعلة من إنتاج سينوفاك بيوتيك وسينوفارم جروب، تقلص فرصة الإصابة بمرض شديد بحوالي 70%.

وتحددت الإصابة بأعراض حادة لكوفيد - 19 في الدراسة بأنها حالة تتطلب أجهزة أوكسجين اصطناعي ورعاية فائقة أو الوفاة.

ويتعايش معظم دول العالم الآن مع كوفيد بعد تشجيع أو فرض الحصول على جرعات تنشيطية لتعزيز المناعة أمام متحورات جديدة.