كوريا الشمالية: "حمى ريانجانج" إنفلونزا وليست كورونا

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية أكدت اليوم الجمعة أن حالات الحمى غير المعروفة المسجلة بالقرب من حدودها مع الصين كانت لمرضى إنفلونزا.

وقالت بيونغ يانغ أمس الخميس إنها أغلقت المنطقة ونشرت الفرق الطبية بعد الإبلاغ عن أربع حالات حمى من إقليم ريانجانج، مضيفة أنها لم تكن إصابات بفيروس كورونا الذي أعلنت البلاد نجاح مكافحتها له هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة أنه "تبين أن جميع مرضى الحمى في إقليم ريانجانج كانوا مرضى بالأنفلونزا"، مضيفة أن الخبراء أجروا مراقبة للأعراض السريرية وفحصوا العلاقة الوبائية وأجروا اختبارات الحمض النووي.

ولم تعلن كوريا الشمالية أبدا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، وبدلا من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت إنها لم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو.