قائد جهود أمريكا لمكافحة كورونا يعلن تقاعده

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدكتور أنتوني فاوتشي، الطبيب الشهير الذي قاد الكفاح ضد جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، في الولايات المتحدة، أنه سيتنحى عن منصبه ككبير المساعدين الصحيين للرئيس جو بايدن في ديسمبر.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن فاوتشي، الذي كان طيلة عامين ونصف العام وجها لمواجهة جائحة كوفيد، قوله إنه سيستقيل من منصبه كرئيس للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، منهيا بذلك 50 عاما من خدمة الصحة العامة الحكومية.

وقال فاوتشي (81 عاما) في بيان "لقد كان شرفا لي مدى الحياة أن أقود المعهد الوطني للحساسية والأمراض، وهو مؤسسة استثنائية، لسنوات عديدة ومن خلال العديد من التحديات العلمية والصحية العامة... إنني فخور للغاية بإنجازاتنا العديدة".

وأشاد بايدن، الذي طلب من فاوتشي البقاء بعد توليه منصبه، بالرجل الذي ساعد البلاد لمكافحة كوفيد-19 حتى في الوقت الذي قضى فيه ولا يزال على أكثر من مليون أمريكي.