شنغهاي تقرر إعادة فتح جميع المدارس

المصدر: رويترز

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قالت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، اليوم الأحد إنها ستعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستطلب المدينة من جميع المعلمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا يوميا قبل مغادرة المؤسسات التعليمية، وفقا لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شنغهاي.

كانت شنغهاي قد أغلقت جميع المدارس في منتصف مارس آذار قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفش لكوفيد في أبريل ومايو.