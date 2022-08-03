دراسة: الجرعة الرابعة من فايزر تخفض خطر الإصابة بـ "أوميكرون"

المصدر: د ب أ

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ذكرت دراسة أن العاملين بالمستشفيات، الذين يحصلون على جرعة رابعة من لقاح شركة فايزر الذي يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل، أقل عرضة بكثير للإصابة بكورونا، مقارنة بنظرائهم الذين حصلوا على ثلاث جرعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وتعد نتائج الدراسة، التي تم نشرها أمس الثلاثاء في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية المفتوحة، أحدث ما يؤكد فوائد الجرعة المعززة الثانية ضد عدوى سلالة أوميكرون.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الجرعة الإضافية تعد أداة للحيلولة دون نقص الطواقم الطبية ووقاية الأنظمة الصحية في أوقات الإجهاد.